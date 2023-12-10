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18:07, 10 декабря 2023Мир

Во Франции назвали ошибкой игнорирование интересов России в конфликте с Украиной

Экс-госсекретарь Франции Лелуш: вхождение Украины в НАТО не укрепит безопасность
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Экс-госсекретарь президента Николя Саркози Пьер Лелуш назвал ошибкой игнорирование Западом интересов России в конфликте с Украиной. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Journal du Dimanche.

Французский политик высказал свое мнение по поводу укрепления региональной и глобальной безопасности после вхождения Украины в состав НАТО. «Это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности, но которые не могут быть выполнены», — заявил он.

Кроме того, Лелуш признал, что с экономической точки зрения введенные санкции против России провалились. «По словам главы министерства финансов Брюно Ле Мэра, Россию нужно было поставить на колени. Однако сейчас она продает больше нефти, чем до войны, причем по цене, выше установленного Западом потолка», — объяснил собеседник издания.

Также Лелуш добавил, что летнее украинское контрнаступление не дало существенных результатов, несмотря на помощь союзников.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор допустил отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией.

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      Мария Винар
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