Зеленский запросил у США ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США поставить ракеты ATACMS большей дальности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил США поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом сообщает Politico.

По данным источника издания, украинский лидер запросил эти ракеты на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном в Вашингтоне.

Отмечается, что США поставили Киеву ATACMS меньшей дальности, а республиканцы, занимающиеся вопросами национальной безопасности, в последнее время призывали американского президента Джо Байдена отправить модификации большей дальности, чтобы Вооруженные силы Украины могли поражать цели на дальнем расстоянии.

Ранее Байден во время встречи с Зеленским заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Он попросил украинского коллегу не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.