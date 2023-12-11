В российском селе зафиксировали 58-градусный мороз

В селе Курай Республики Алтай похолодало до рекордных минус 58 градусов

Утром 11 декабря в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Алтай. Горно-Алтайск».

Местные жители публикуют фотографии упавших замертво от мороза птиц. Сервисы погоды при этом фиксируют иные показатели температуры: Gismeteo сообщает о 32 градусах холода, а «Яндекс Погода» — о минус 27 градусах.

Ранее в Сибири спрогнозировали аномально морозную погоду и «режим черного неба» с 10 по 13 декабря. В частности, в Омской области до 12 декабря будет держаться холод до минус 40-45 градусов, в Красноярском крае — до минус 50.