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12:54, 11 декабря 2023Среда обитания

В российском селе зафиксировали 58-градусный мороз

В селе Курай Республики Алтай похолодало до рекордных минус 58 градусов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Утром 11 декабря в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Алтай. Горно-Алтайск».

Местные жители публикуют фотографии упавших замертво от мороза птиц. Сервисы погоды при этом фиксируют иные показатели температуры: Gismeteo сообщает о 32 градусах холода, а «Яндекс Погода» — о минус 27 градусах.

Ранее в Сибири спрогнозировали аномально морозную погоду и «режим черного неба» с 10 по 13 декабря. В частности, в Омской области до 12 декабря будет держаться холод до минус 40-45 градусов, в Красноярском крае — до минус 50.

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      Виктория Клабукова
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