Байдена обвинили в военных поставках Израилю в обход Конгресса

Guardian: Белый дом поставлял Израилю танковые снаряды в обход Конгресса

Белый дом поставлял Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. Администрацию президента США Джо Байдена обвинили в военной помощи Израилю, пишет The Guardian.

«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе стала предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что она в обход Конгресса поставила танковые снаряды [Израилю]», — сказано в материале.

Отмечается, что Белый дом не проводил постоянную оценку того, совершает ли Израиль военные преступления.

Ранее США выступили против прекращения огня на Ближнем Востоке. Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, страна не поддерживает призывы к немедленному прекращению огня, сказал заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд.