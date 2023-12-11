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20:42, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Бородина призвала россиянок бежать от одного типа мужчин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Бородина посоветовала россиянкам избегать одного типа мужчин — тех, кто уже женат. В посте, опубликованном в Telegram, она также перечислила признаки, указывающие на то, что партнер состоит в браке, хотя и скрывает это.

По словам Бородиной, о том, что мужчина женат, может свидетельствовать то, что он просит возлюбленную не звонить ему по вечерам, а также не приглашает к себе домой. Кроме того, мужчины, которые состоят в браке, обычно запрещают девушкам выкладывать совместные фотографии в соцсетях и не знакомят их с друзьями и родственниками, добавила она.

Телеведущая призвала россиянок, которые столкнулись с несколькими из этих признаков, бежать от такого мужчины.

Помимо этого, Бородина заявила, что отношения с женатыми мужчинами для нее табу. «Ничем хорошим это не заканчивается. Если мужчина говорит: "Я скоро разведусь", "Мы не спим вместе", "Мы живем как соседи, просто ради детей" — знайте, что это стандартная лапша на уши. Никуда он не уйдет, пока жена сама не спалит и не вышвырнет его из дома», — заверила она.

Ранее Бородина дала совет незамужним женщинам. Она рекомендовала незамужним девушкам вступать в брак после нескольких лет отношений. По мнению телеведущей, перед замужеством нужно хорошо узнать человека.

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      Олег Давыдов
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