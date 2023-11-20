Дважды побывавшая в браке телеведущая дала совет незамужним женщинам

Бородина рекомендовала женщинам вступать в брак после нескольких лет отношений

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, побывавшая в браке два раза, дала совет незамужним женщинам. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Бородина рекомендовала незамужним девушкам вступать в брак после нескольких лет отношений. «По своему опыту скажу: если вы в отношениях меньше двух лет, больше рисков разбежаться», — написала она.

Телеведущая также отметила, что иногда люди, которые вступали в брак сразу после знакомства, проживали вместе всю жизнь. Однако, как считает Бородина, перед замужеством лучше хорошо узнать человека. По ее мнению, первый год отношений в паре — это «конфетно-букетный период». «И очень сложно распознать, что за человек рядом с вами. Но потом розовые очки могут с грохотом разбиться», — заключила она.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала советы россиянкам, желающим выйти замуж. Тем, кто ищет обеспеченного мужчину, она предложила искать с ним встречи в яхт-клубах или на площадках для игры в гольф.

Бородина дважды была замужем. С первым мужем, бизнесменом Юрием Будаговым, ведущая прожила в браке с 2008 по 2011 год, у пары родилась дочь Мария. Во второй раз Бородина вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона. Об их разводе стало известно в июне 2021 года. Утверждалось, что документы на расторжение брака подала сама телеведущая.