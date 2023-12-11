Боррель рассказал о предложениях Еврокомиссии по Украине

Боррель: ЕК предложила странам ЕС предоставить гарантии безопасности Киеву

Европейская Комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) предоставить Украине «продвинутые гарантии безопасности», а также нарастить военную помощь. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Министры должны дать мне полномочия представить на саммите [ЕС 14-15 декабря] наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия (Киеву — прим. "Ленты.ру") и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной», — отметил Боррель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что военные склады и арсеналы армий членов ЕС, опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих армиями в странах Евросоюза. Эта тревога усиливается по мере дистанцирования США от продолжения военной и финансовой поддержки Киева.

Отмечается, что оставшихся запасов боеприпасов «не хватит для возможного военного конфликта» на территории Европы, поэтому западные правительства будут сконцентрированы на их восполнении, нежели на данном Киеву обещании поставить миллион 155-миллиметровых снарядов.