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15:45, 11 декабря 2023Культура

Бывшая жена Михаила Ефремова попросила деньги на усыпление кошек

Shot: Ксения Качалина попросила у Михаила Ефремова деньги на эвтаназию кошек
Ксения Качалина

Ксения Качалина. Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина обратилась к артисту с просьбой дать деньги на эвтаназию кошек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Качалина пожаловалась, что вынуждена голодать из-за кошек, так как животные съедают всю еду и постоянно размножаются. «О, Михаил, помогите, пожалуйста, котятам как духовный наставник перейти, может быть, в мир иной. Может быть, подвигнуть на что-то хорошее Герасима с Муму, потому что наплыва четвертой беременности кошки я просто не выдержу», — обратилась она к бывшему мужу.

Актриса отметила, что из 18 котят, родившихся в последнее время, она оставила только двоих. Остальных животных женщина утопила.

Ранее было раскрыто желание находящегося в колонии Михаила Ефремова на юбилей.

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