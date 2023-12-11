Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

Бойца ЧВК «Вагнер» задержали за заложенный возле дома участкового боезаряд

Бывшего участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» задержали за покушение на участкового. Об этом в понедельник, 11 декабря, в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанный заминировал вход в дом полицейского. Сотрудник полиции своевременно заметил возле дома заряд без чеки. После сообщения полицейского о неизвестном предмете, на место прибыли взрывотехники. Вскоре подозреваемый был задержан.

Как выяснилось, с сентября по март 2023 года подозреваемый проходил службу в зоне специальной военной операции, где и приобрел боевые навыки.

Ранее сообщалось, что участвовавший в спецоперации боец ЧВК «Вагнер» Александр Бабков из Ташкента, которому грозит срок в узбекской тюрьме, подал в МВД Свердловской области заявление о временном убежище в России.

