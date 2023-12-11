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19:38, 11 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

Бойца ЧВК «Вагнер» задержали за заложенный возле дома участкового боезаряд

Фото: Telegram-канал Baza

Бывшего участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» задержали за покушение на участкового. Об этом в понедельник, 11 декабря, в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанный заминировал вход в дом полицейского. Сотрудник полиции своевременно заметил возле дома заряд без чеки. После сообщения полицейского о неизвестном предмете, на место прибыли взрывотехники. Вскоре подозреваемый был задержан.

Как выяснилось, с сентября по март 2023 года подозреваемый проходил службу в зоне специальной военной операции, где и приобрел боевые навыки.

Ранее сообщалось, что участвовавший в спецоперации боец ЧВК «Вагнер» Александр Бабков из Ташкента, которому грозит срок в узбекской тюрьме, подал в МВД Свердловской области заявление о временном убежище в России.

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      Владимир Седов
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