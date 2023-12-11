Россиянам рассказали о возможности получить деньги за упавший на голову снег

Эксперт по ЖКХ Белехова: за упавший на голову снег можно получить компенсацию

За упавшие на голову с крыши снег и сосульки россияне могут получить денежную компенсацию. О такой возможности рассказала руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова в беседе с «Радио 1».

Однако, по словам эксперта по ЖКХ, сначала следует выяснить, кто виноват в случившемся — на чьем балансе находится здание или балкон, с которого обрушились осадки. «Если мы говорим про крыши многоквартирных домов, то здесь ответственность несет та организация, которая управляет многоквартирным домом. Это либо УК, либо ТСЖ, либо ЖСК», — объяснила Белехова.

В случае с падением снега или сосулек с балкона ответственность за произошедшее будет нести собственник квартиры. При этом сам он убрать наледь не имеет права — это должны делать сотрудники УК после его обращения.

Специалистка уточнила, что организация должна обеспечивать безопасность прохожих и ограждать зоны рядом с домами. Степень ответственности в случае получения травм будет зависеть от их тяжести, отметила Белехова. В некоторых ситуациях, когда из-за падения снега был нанесен тяжкий вред здоровью, компанию могут привлечь в уголовной ответственности.

Ранее россиянам дали советы по получению компенсации за падение около дома. Тому, кто поскользнулся и упал, следует сделать фото или видео места происшествия, а затем направить претензию в управляющую организацию.