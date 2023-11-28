Россиянам дали советы по получению компенсации за падение около дома

Роскачество: при падении около дома сделайте фото или видео места происшествия

Если человек поскользнулся и упал около дома, ему стоит сделать фото или видео места происшествия. Советы россиянам по получению компенсации в этом случае дал замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, пишет RT.

Специалист отметил, что снег во дворе жилого дома должны убирать в те места, где не ходят люди. «При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые один-три часа, а если снегопад отсутствует — каждые сутки-трое. Кроме того, в обязанности управляющей компании или ТСЖ входит очистка придомовой территории от наледи и льда, а также посыпание противогололедными материалами», — напомнил эксперт. В противном случае жильцы дома имеют право пожаловаться на ненадлежащее выполнение работы в соответствующую управляющую организацию. Поздняков порекомендовал оформить претензию в письменном виде в двух экземплярах, один из которых оставить себе.

Помимо этого, коммунальные службы должны заниматься очисткой крыш зданий от снега и сосулек. Если этого не происходит, жильцы могут пожаловаться на неисполнение обязанностей в УК или ТСЖ, а также оставить соответствующую заявку или жалобу на городском портале. При отсутствии реакции Поздняков посоветовал обращаться в управу района, префектуру либо администрацию района.

Если житель дома поскользнулся у подъезда, то претензию потребуется направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию. При падении за пределами придомовой территории потребовать компенсации можно будет с расположенных вблизи места происшествия организаций либо с местной администрации.

При получении травмы представитель Роскачества посоветовал зафиксировать место и время инцидента, после чего вызвать скорую помощь — выписка из карты вызова поможет подтвердить факт и место получения травмы. Если медики не заберут пострадавшего в больницу, ему необходимо самому обратиться в травмпункт и взять справку, в которой описаны полученные травмы.

Кроме того, упавшему нужно сделать фото или видео места происшествия, предпочтительнее с отображением даты и времени, а также найти вероятных свидетелей и взять у них контакты. Будет плюсом, если пострадавший попросит у обслуживающих организаций записи с камер видеонаблюдения. «При осуществлении дальнейшего лечения необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы», — сообщил эксперт.

Когда все документы будут готовы, нужно обратиться с претензией к ответственному за обслуживание участка, где человек упал. Если реакции не последует, можно идти в суд. Пострадавший может потребовать у виновных возмещения расходов на лечение, компенсации морального вреда, упущенных из-за долгосрочного лечения доходов, а также штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы.

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