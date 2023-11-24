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14:57, 24 ноября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы при сдаче застройщиком квартиры меньшей площади

aif.ru: застройщик должен возместить собственнику деньги за недостающие «метры»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если застройщик сдал квартиру меньшей площади или допустил другие недочеты, в первую очередь нужно зафиксировать это в акте приема-передачи при приемке. Советы о том, что делать в этом случае, а также расчеты суммы компенсации россиянам дала юрист Алла Геогриева в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, на приемку объекта стоит приходить вместе со специалистом и замерщиком, который произведет замеры помещения и укажет на допущенные при строительстве недочеты. При этом, отметила она, даже если квартира принята без замера при приемке, определить реальную площадь по закону можно и после того, как подписан акт.

Если выяснится, что реальная площадь квартиры меньше той, что указана в договоре, можно обратиться к застройщику и потребовать у него компенсации за недостающие квадратные метры. Таким образом, пояснила она, купленное жилье обойдется дешевле. В качестве доказательств понадобится предоставить акт приема-передачи или другие документы, в которых зафиксирована реальная площадь квартиры.

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Обычно застройщик в течение десяти дней перечисляет хозяину жилья сумму за недостающие «метры». Однако если он откажется платить, то пострадавший от нарушения условий сделки собственник имеет право пойти в суд. «Главное, заявить требование в установленные законом сроки. По такой категории дел срок исковой давности составляет пять лет», — подчеркнула Георгиева.

Подающий заявление в суд собственник может добиться выплат не только за недостающие метры, но и за неустойку в размере одного процента от невозвращенной суммы, а также штрафа в размере 50 процентов от удовлетворенных судом требований, оплаты судебных расходов и компенсации морального вреда — как правило, около десяти тысяч рублей.

«Сумму неустойки в претензии можно рассчитать по количеству дней: от даты подачи претензии застройщику до даты подачи иска в суд. Или можно получить максимальную сумму — от даты подачи претензии до даты вынесения судебного решения», — пояснила юрист. При этом неустойка, добавила она, может быть установлена договором долевого участия, однако не должна ухудшать положение потребителя, если бы рассчитывалась по закону.

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      Полина Кислицына
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