Назван способ заставить рабочих переделать выполненный с дефектами ремонт

Адвокат Грикевич: перед ремонтом заключите с рабочими письменный договор

Для того чтобы заставить рабочих переделать ремонт, выполненный с дефектами, в первую очередь стоит направить им претензию. Способ добиться справедливости и взыскать ущерб назвала адвокат Оксана Грикевич, ее слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, пытаться давить на жалость при некачественно выполненной работе — неэффективная стратегия. Тем, кто намерен обезопасить себя при ремонте, она порекомендовала перед началом работ запросить у строителя или старшего в бригаде копию паспорта, после чего заключить с ними договор. В документе необходимо подробно описать материалы, которые будут использоваться при ремонте, перечень выполняемых работ, их стоимость, сроки окончания, а также санкций, которые последуют, если будут обнаружены дефекты.

Грикевич отметила, что благодаря договору в случае конфликта заказчик сможет взыскать ущерб через суд — однако перед обращением туда следует направить претензию исполнителю. Если за 10 дней все дефекты за счет строителя не будут устранены, можно готовить иск.

«Строительная фирма и индивидуальные предприниматели, кроме того, должны выплатить штраф и неустойку в размере одного процента от цены договора за каждый день просрочки в исправлении недоделок и штраф за неисполнение требования потребителя. Общая сумма достигает до 300 процентов от суммы убытка. Есть шанс заставить заплатить эти 300 процентов и мастера-нелегала, доказав, что он регулярно выполняет такие заказы. Сохраните для этого его рекламу в интернете, визитку и предъявите суду», — поделилась информацией адвокат.

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