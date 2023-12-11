Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 11 декабря 2023Бывший СССР

Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео

НМ ДНР показала видео дуэли российского и украинского танков на малой дистанции

Видео: Telegram-канал НМ ДНР

Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео, кадры показала Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

В схватку с гусеничной боевой машиной Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступила боевая машина пехоты (БМП-2) 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Из-за возросшей угрозы применений FPV-дронов над ее башней установлен экран, а борта усилены дополнительной защитой.

Российские военные открыли огонь и успели первыми поразить броню 125-миллиметровым снарядом с малой дистанции. Сработавшая динамическая защита не помогла уцелеть украинской технике, сдетонировали имевшиеся на борту снаряды.

Ранее боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным Ламбер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают прямых боестолкновений с российскими военнослужащими на артемовском участке фронта в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

      Европейские чиновники обратятся к Конгрессу с просьбой помочь Украине

      Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео

      Аргентина проведет саммит по Украине в 2024 году

      Роспотребнадзор назвал топ продуктов для зимнего рациона

      Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву во время визита Зеленского

      МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о вступлении Украины

      Трехкратная олимпийская чемпионка назвала бессмысленным допуск россиян на ОИ

      Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

      На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости