Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео

НМ ДНР показала видео дуэли российского и украинского танков на малой дистанции

Видео: Telegram-канал НМ ДНР

Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео, кадры показала Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

В схватку с гусеничной боевой машиной Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступила боевая машина пехоты (БМП-2) 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Из-за возросшей угрозы применений FPV-дронов над ее башней установлен экран, а борта усилены дополнительной защитой.

Российские военные открыли огонь и успели первыми поразить броню 125-миллиметровым снарядом с малой дистанции. Сработавшая динамическая защита не помогла уцелеть украинской технике, сдетонировали имевшиеся на борту снаряды.

Ранее боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным Ламбер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают прямых боестолкновений с российскими военнослужащими на артемовском участке фронта в Донбассе.