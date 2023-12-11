Экс-президент Франции выступил против членства Украины в НАТО

Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом, а не членом НАТО

Украина должна быть мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО. Об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью испанской газете El Mundo.

«Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — рассказал бывший французский лидер.

Саркози также подчеркнул, что в период своего президентства он выступил против интеграции Украины и Грузии в структуры НАТО. Кроме того, он выразил сожаление о том, что нынешний французский президент Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с Россией.

Ранее экс-госсекретарь президента Николя Саркози Пьер Лелуш назвал ошибкой игнорирование Западом интересов России в конфликте с Украиной. Французский политик высказал свое мнение по поводу укрепления региональной и глобальной безопасности после вхождения Украины в состав НАТО.