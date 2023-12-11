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15:09, 11 декабря 2023Мир

ЕС передаст Украине еще полтора миллиарда евро до конца года

Представитель Еврокомиссии Писонеро: ЕС передаст Украине 1,5 миллиарда евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) передаст Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро до конца декабря 2024 года, сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. Ее цитирует ТАСС.

«ЕС до конца года намерен перевести Украине 1,5 миллиарда евро в качестве последнего платежа в рамках программы макрофинансовой помощи этого года на сумму 18 миллиардов евро», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

Чиновница подчеркнула, что страны ЕС до конца года также согласуют новой программы макрофинансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что ЕС утвердит законопроект об использовании средств от российских активов, которые были заморожены из-за санкций.

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      Глеб Бажуткин
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