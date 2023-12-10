Стало известно о судьбе замороженных российских активов

Reuters: Украина не получит деньги с замороженных российских активов

На следующей неделе Европейский Союз (ЕС) утвердит законопроект об использовании средств от российских активов, которые были заморожены из-за санкций. Об этом стало известно Reuters.

Отмечается, что, предположительно, в ближайшее время Украина не получит деньги из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии. Согласно информации, законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров 27 стран Евросоюза. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы о материальной и военной помощи Киеву, а также судьба заявки Украины на вступление в членство ЕС.

В то же время уточняется, что разногласия между государствами Евросоюза серьезно снижают шансы на достижение соглашения, которое бы помогло Украине в конфликте с Россией. Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что в настоящий момент арестованы активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро российского центрального банка.

Ранее Европейский союз усомнился в правильности предложенного председательствующей в объединении Испании по передаче Украине замороженных российских активов для послевоенного восстановления.