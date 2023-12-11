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00:06, 11 декабря 2023Мир

Глава ЕК назвала условия для положительного вердикта о членстве Украины в ЕС

Глава ЕК: вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения всех условий

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия для положительного вердикта о членстве Украины в Евросоюзе. Она уточнила, что на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря, будет обсуждаться не само вступление страны в состав союза, а только старт переговоров о присоединении, передает Le Parisien.

«На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства», — заявила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, страна является одной из самых коррумпированных в мире.

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      Александра Синицына
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