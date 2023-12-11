В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант: ХАМАС находится на грани распада

Палестинское радикальное движение ХАМАС находится на грани распада, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил глава ведомства, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приближается к переломному моменту в операции на севере сектора Газа. Министр сообщил, что израильские военные берут под контроль последние его оплоты на севере анклава.

«Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они находятся на грани распада», — подчеркнул он. Галант призвал командиров батальонов ХАМАС сдаться и спасти свои жизни.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС стремительно теряют свои позиции перед силами ЦАХАЛ в ходе конфликта. Они стали чаще складывать оружие и попадать в плен, указал он.