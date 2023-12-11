В Израиле рассказали о наступлении для ХАМАС последних дней

Премьер Израиля Нетаньяху: военные ХАМАС стремительно теряют свои позиции

Военные палестинского движения ХАМАС стремительно теряют свои позиции перед силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе конфликта. Такое мнение озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, указывается в Telegram-канале политика.

«Я говорю террористам ХАМАС: все кончено сдавайтесь — сейчас», — отметил Нетаньяху.

В сообщении также говорится, что военные ХАМАС стали чаще складывать оружие и попадать в плен военнослужащих Израиля.

10 декабря издание The Times of Israel заявило, что лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа. Как утверждалось, Синвар покинул Газу в грузовике гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь населению осажденного региона.

В ноябре глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС «прячется в бункере, позволяя командирам движения умирать». Министр подчеркнул, что со стороны Израиля «командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах».