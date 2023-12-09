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00:10, 10 декабря 2023Мир

В Израиле сообщили о бегстве главы ХАМАС из сектора Газа

Times of Israel: глава ХАМАС Синвар сбежал из сектора Газа в гуманитарном конвое
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

Осведомленный источник в Тель-Авиве рассказал СМИ, что Синвар покинул Газу в грузовике гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь населению осажденного региона. Сейчас он скрывается, предположительно, в городе Хан-Юрисе или в одном из тоннелей под ним.

6 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные ЦАХАЛ в настоящий момент заняты поисками главы ХАМАС. «Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки сектора Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать, но его поимка является лишь вопросом времени», — сказал политик.

В ноябре глава Минобороны Израиля Йоав Галант раскрыл, что лидер ХАМАС «прячется в бункере, позволяя командирам движения умирать». Министр подчеркнул, что со стороны Израиля «командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах».

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      Марина Совина
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