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20:31, 6 декабря 2023Мир

В Израиле сообщили об окружении дома лидера ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху: ЦАХАЛ окружает дом лидера ХАМАС в Газе Синвара
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные ЦАХАЛ в настоящий момент окружают дом лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Его слова в среду, 6 декабря, приводит The Jerusalem Post.

«Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки сектора Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать, но его поимка является лишь вопросом времени», — сказал политик.

В октябре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по пяти жилым домам в секторе Газа, которые, по ее утверждению, использовали боевики ХАМАС. По информации военных, одно из зданий занимал брат главы ХАМАС Яхьи Синвара — Мухаммад Синвар.

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