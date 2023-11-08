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02:24, 8 ноября 2023Мир

Глава Минобороны Израиля раскрыл месторасположение лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Галант заявил, что лидер ХАМАС Синвар прячется в бункере
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel efense Forces / Reuters

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант раскрыл, что лидер ХАМАС Яхья Синвар «прячется в бункере». Его слова приводит РИА Новости.

Министр заявил, что Синвар «прячется, позволяя командирам движения умирать». Глава ведомства подчеркнул, что со стороны Израиля «командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах».

Уточняется, что глава Минобороны назвал действия Армии обороны Израиля за прошедший день впечатляющими.

7 ноября сообщалось, что лидеры палестинского исламистского движения ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Юлия Мискевич
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