Лидеры ХАМАС приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом

Maan: лидеры ХАМАС во главе с Ханией приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом

Лидеры палестинского исламистского движения ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на палестинские источники.

По словам собеседников агентства, поездка связана с недавним визитом Хании в Иран, где он встретился с руководством страны и обсудил последние события в секторе Газа.

4 ноября Турция приняла решение отозвать посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

В конце октября стало известно, что глава МИД Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед этим Эрдоган на митинге в поддержку Палестины объявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. Также глава государства назвал Израиль оккупантом.