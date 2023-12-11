Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 11 декабря 2023Мир

Боевые корабли России прибыли на Филиппины

Отряд БПК Тихоокеанского флота РФ прибыл с деловым заходом в порт Манилы

Фото: Евгений Пахомов / ТАСС

Отряд больших противолодочных кораблей (БПК) Тихоокеанского флота РФ прибыл с деловым заходом в порт Манилы. Об этом сообщает посольство России на Филиппинах, пишет ТАСС.

«Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" пришвартовались в порту Манилы», — заявили в посольстве.

Отмечается, что военнослужащие филиппинских вооруженных сил, представители парламента и МИД республики посетят российские боевые корабли с обзорной экскурсией. Кроме того, посол России на Филиппинах Марат Павлов выступит с приветственным словом перед российскими военнослужащими.

Также сообщается, что отряд кораблей отправился из Владивостока в дальний поход 7 октября. Целью похода стоит демонстрация военно-морского флага России в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами.

Ранее корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов. Уточняется, что это произошло около спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

      Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

      Популярная юмористка рассказала об общении с редакторами «Битвы экстрасенсов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости