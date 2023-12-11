Боевые корабли России прибыли на Филиппины

Отряд БПК Тихоокеанского флота РФ прибыл с деловым заходом в порт Манилы

Отряд больших противолодочных кораблей (БПК) Тихоокеанского флота РФ прибыл с деловым заходом в порт Манилы. Об этом сообщает посольство России на Филиппинах, пишет ТАСС.

«Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" пришвартовались в порту Манилы», — заявили в посольстве.

Отмечается, что военнослужащие филиппинских вооруженных сил, представители парламента и МИД республики посетят российские боевые корабли с обзорной экскурсией. Кроме того, посол России на Филиппинах Марат Павлов выступит с приветственным словом перед российскими военнослужащими.

Также сообщается, что отряд кораблей отправился из Владивостока в дальний поход 7 октября. Целью похода стоит демонстрация военно-морского флага России в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами.

Ранее корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов. Уточняется, что это произошло около спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море.

