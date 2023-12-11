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08:18, 11 декабря 2023Силовые структуры

Красноярский бизнесмен Быков получил 12 лет колонии еще по одному делу

В Красноярске суд приговорил к 12 годам колонии бизнесмена Быкова по новому делу

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Кировский районный суд Красноярска приговорил к 12 годам колонии строгого режима бизнесмена Анатолия Быкова за расправу над криминальным авторитетом Владимиром Филипповым в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

С него также взыскали семь миллионов рублей в пользу дочери потерпевшего. Быкова признали виновным по статье 105 УК РФ. С учетом ранее вынесенных приговоров осужденному окончательно назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, с 1 января по 18 июня 1998 года Быков дал поручение лидеру подчиненной ему организованной преступной группы расправиться с потенциальным конкурентом в криминальной среде Владимиром Филипповым. Так он хотел усилить свое влияние. В результате Филиппова несколько дней выслеживали, а в ночь с 17 на 18 июня 1998 года в него выстрелили не менее шести раз.

Ранее Быков осужден за организацию расправ над бизнесменами Александром Наумовым и Кириллом Войтенко и подстрекательство к расправе по найму над Андреем Неколовым.

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      Варвара Митина
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