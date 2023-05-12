Красноярский бизнесмен Быков получил 17 лет колонии по второму делу

В Красноярске суд приговорил к 17 годам колонии бизнесмена Быкова по второму делу

Центральный районный суд Красноярска приговорил к 17 годам лишения свободы бизнесмена Анатолия Быкова, признав его виновным по второму уголовному делу о подстрекательстве к убийству 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подсудимому было назначено наказание в виде 11 лет заключения, но с учетом первого приговора суд дал ему по совокупности 17 лет в колонии строгого режима.

При этом, Быкова освободили от отбытия наказания за подстрекательство к покушению на убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского в связи с истечением срока давности. За этот эпизод он был осужден на восемь лет, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе судов региона. Второго фигуранта дела Александра Живицу освободили от уголовного преследования за истечением срока давности.

Суд удовлетворил иск в пользу потерпевших в размере 10 миллионов рублей.

В августе 2021 года присяжные признали Быкова виновным в организации убийств в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. На основании вердикта суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

Быкова также ожидает судебный процесс по третьему уголовному делу. Ему вменяется убийство авторитета Владимира Филиппова. Свою вину Быков не признает.