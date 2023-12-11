Россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду

Юрист Антонова: соседи и УК должны быть в курсе планов будущего арендодателя

Перед сдачей квартиры в аренду стоит проверить ее состояние и при надобности провести ремонт. Это позволит исключить претензии будущего квартиранта и повысить стоимость жилья. Что необходимо сделать, прежде чем заключить договор об аренде, напомнила председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она отметила, что в поисках арендатора можно обратиться в агентство недвижимости или разместить информацию на доске объявлений в интернете. Помогут также и рекомендации квартиры знакомым. На добросовестность нанимателя укажут справка о доходах и отзывы предыдущих арендодателей.

В документе важно четко прописать условия сдачи жилплощади: правила и срок проживания, стоимость, порядок оплаты, права и обязанности сторон, а также ответственность за их нарушения. Вдобавок к договору нужно приложить акт приема-передачи, копии паспортов сторон и квитанции об оплате аренды. Прикрепив к документам фотографии квартиры и инвентаризационный список, можно избежать конфликта насчет порчи имущества. Готовый договор найма нужно зарегистрировать в налоговой в течение месяца с момента его заключения. Налог составит 13 процентов от суммы аренды.

Кроме того, необходимо известить управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ) о сдаче квартиры в аренду, предоставив копию договора. Так можно избавить себя от разбирательств по поводу оплаты коммуналки и нарушения правил проживания. Жильцы дома также должны быть в курсе планов соседа, настаивает юрист.

Ранее россиянам рассказали, как выгоднее сдать жилплощадь в найм. Помимо ремонта, стоимость аренды существенно поднимет грамотный показ квартиры соискателям.