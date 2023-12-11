На Украине согласились попрыгать и сплясать ради членства в Евросоюзе

Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов попрыгать и сплясать ради членства в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов при необходимости попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия для членства страны в Европейском союзе (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. (...) Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — сказал министр иностранных дел страны.

При этом он подчеркнул необходимость «играть честно». По словам Кулебы, если Украине говорят сделать что-то и оно будет сделано, то это должны отметить как результат. Кроме того, по его мнению, процесс расширения Евросоюза продолжится, а республика присоединится к ЕС. Глава МИД также обратил внимание, что остается вопрос, сможет ли кто-то замедлить этот процесс.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что вступление Украины в ЕС и интеграция ее экономики в европейский рынок не будет безболезненным процессом и в Евросоюзе это понимают.