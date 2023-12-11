В ЕС назвали негативные факторы вступления Украины

Глава МИД Чехии Липавский: интеграция Украины в ЕС не будет безболезненной

Присоединение Украины к ЕС и интеграция ее экономики в европейский рынок не будет безболезненным процессом, и в Евросоюзе это понимают. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает ТАСС.

«Сейчас это [не экономическое, а] политическое решение, которое тоже может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украинско-европейскую интеграцию. Это не будет безболезненно. Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке», — заявил министр, выразив надежду, что ЕС сможет найти пути решения этих проблем.

Также Липавский выступил за продолжение военной помощи Вооруженным силам Украины, между тем признав, что «украинское контрнаступление не достигло заявленных целей».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия предложила странам Евросоюза предоставить Украине «продвинутые гарантии безопасности», а также нарастить военную помощь.