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09:53, 11 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о разрастающемся конфликте между Зеленским и военными

FT: между Зеленским и руководством ВСУ разрастается конфликт
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Из-за разницы между официальными сообщениями Киева и реальной ситуацией на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством Вооруженных сил республики (ВСУ) разрастается конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

По словам собеседников издания среди представителей ВСУ и бывших сотрудников офиса украинского лидера, коммуникационная стратегия Киева «создает раскол между президентской администрацией и военным руководством» из-за того, что в этом году Украине не удалось добиться существенных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает. Как считают источники FT из украинского военного руководства, разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах не является убедительным и не мотивирует украинцев или западных партнеров республики.

Три человека, знакомые с коммуникационной стратегией Киева, также отметили, что тактика поддержания оптимизма внутри Украины и за рубежом включает в себя строгую цензуру плохих новостей. К ним, в частности, относятся количество потерь ВСУ и успешные удары российских войск.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что возможное принуждение Украины к переговорам с Россией со стороны Запада вызывает беспокойство в Киеве. При этом журналисты указали на то, что напряжение в отношениях между украинской стороной и США возникло на фоне внутренних политических разногласий в окружении Зеленского.

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      Алевтина Запольская
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