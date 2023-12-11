FT: Киеву стоит говорить правду о ситуации на фронте, оптимизм подрывает доверие

Советник и руководитель отдела коммуникаций экс-министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь заявила о путанице из-за оптимистичных заявлений властей про конфликт и призвала Киев говорить правду о ситуации на фронте, так как оптимизм подрывает доверие. Ее слова приводит газета Financial Times (FT).

Она уточнила, что сначала «стратегия оптимизма» работала, помогая украинцам верить в себя. Однако затем это стало причиной появления запутанной истории, в которой завышенные ожидания не соответствуют действительности, подчеркнула Золотарь. Она отметила, что статьи СМИ, описывающие ситуацию на фронте «не так хорошо», как это делают киевские власти, сочли ложными.

Золотарь также посоветовала украинскому руководству проявить «сбалансированный реализм». По ее словам, нужно перестать бояться говорить правду, чтобы общество «не строило воздушные замки и сняло розовые очки».

Ранее стало известно о разрастающемся конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством Вооруженных сил страны (ВСУ). Как рассказали собеседники FT, коммуникационная стратегия Киева «создает раскол между президентской администрацией и военным руководством» из-за того, что в этом году республика не смогла добиться существенных достижений на фронте.