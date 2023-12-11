На Украине заявили о желании многих депутатов сложить полномочия досрочно

Арахамия: многие украинские депутаты хотят покинуть Раду, но их не отпускают

Многие украинские депутаты хотят покинуть Верховную Раду, досрочно сложив полномочия, но им не дают этого сделать. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, цитирует ТАСС.

«На самом деле число людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы не отпускаем уже людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать», — сказал он, комментируя уход трех нардепов. Арахамия отметил, что депутаты должны работать до конца и принимать законы, нужные государству.

Как он допустил, в будущем может быть изменен регламент Рады. В нем планируют снизить минимально необходимое число депутатских фракций и групп с 17 до 14-15 человек для работы парламента в том же структурном режиме до избрания нового созыва. По его словам, Раде все сложнее работать из-за уменьшения численности депутатов.

8 декабря Верховная Рада утвердила заявления сразу трех депутатов о сложении мандатов. Речь идет о Виталии Данилове (фракция «Батькивщина»), Максиме Ефимове (фракция «Восстановление Украины») и самовыдвиженце Дмитрии Шпенове.

