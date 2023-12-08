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15:49, 8 декабря 2023Бывший СССР

Несколько депутатов Верховной Рады сложили мандаты

«Страна.ua»: в Верховной Раде сложили мандаты депутаты Данилов, Ефимов и Шпенов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная Рада утвердила заявления сразу трех депутатов парламента о сложении мандатов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что Верховную Раду покинули депутаты Виталий Данилов (фракция «Батькивщина»), Максим Ефимов (фракция «Восстановление Украины») и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. Таким образом, в украинском парламенте остался 401 депутат.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении два новых антикоррупционных закона. Один из них, в частности, позволяет Национальному агентству по предотвращению коррупции проверять имущество кандидатов на публичные должности, а также проводить проверки повторно.

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