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13:58, 11 декабря 2023Силовые структуры

Напавшие на псковских десантников участники банды Басаева предстанут перед судом

СК завершил расследование дела членов банды Басаева, напавших на военных в Чечне

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, устроивших нападение на псковских десантников в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Материалы дела в отношении Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова направлены в суд. Их обвиняют по части 2 статьи 209 («Участие в банде»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года четверо фигурантов в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на псковских военнослужащих на территории Чечни. Нападение осуществлялось с трех сторон. Обвиняемые, заняв позиции, производили прицельные выстрелы по потерпевшим из автоматов Калашникова. Всего в результате нападения пострадали 88 военнослужащих, 84 из которых не смогли выжить.

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      Олеся Мицкевич
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