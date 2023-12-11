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11:20, 11 декабря 2023Мир

Нарышкин заявил о потребности США в скорой смене президента Украины

Нарышкин: в США считают, что потребность замены Зеленского скоро возникнет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Разведывательное сообщество США полагает, что скоро возникнет потребность смены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, на решение разведки США влияет ход боевых действий на Украине.

«По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в этом может возникнуть уже в скором времени», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что Запад в конечном счете откажется от поддержки нынешних властей Украины. С таким заявлением он выступил в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде.

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      Юрий Леонов
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