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10:29, 11 декабря 2023Бывший СССР

Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

Директор СВР Нарышкин: киевский режим будет неизбежно брошен Западом

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Страны Запада в конечном счете откажутся от поддержки нынешних властей Украины, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением директор СВР выступил в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде.

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — сказал Нарышкин.

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      Юрий Леонов
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