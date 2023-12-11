Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

Директор СВР Нарышкин: киевский режим будет неизбежно брошен Западом

Страны Запада в конечном счете откажутся от поддержки нынешних властей Украины, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением директор СВР выступил в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде.

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — сказал Нарышкин.