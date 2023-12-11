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10:18, 11 декабря 2023Мир

СВР заявила о желании замены Зеленского со стороны Запада

Нарышкин: лидеры Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

Фото: Reuters

Высокопоставленные официальные лица и лидеры стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Среди причин [замены] называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — говорится в сообщении пресс-службы СВР со ссылкой на заявление Нарышкина.

По словам директора СВР, Запад в качестве потенциальных руководителей украинского государства рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и Алексея Арестовича.

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      Виктория Кондратьева
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