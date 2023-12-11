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10:18, 11 декабря 2023Бывший СССР

В СВР назвали рассматриваемых Западом преемников Зеленского

СВР: Запад рассматривает Залужного, Буданова и Кличко как преемников Зеленского

Фото: Reuters

Запад рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) как преемников украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР), цитирует РИА Новости.

«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный», — заявили в ведомстве.

Согласно информации СВР, обсуждения замены президента Украины участились среди высокопоставленных официальных лиц ведущих государств Запада.

Кроме того, по данным службы, Зеленского хотят заменить из-за его несбывшихся обещаний и хамства. Ранее в ведомстве заявили, что Брюссель рассматривает сценарий прекращения огня между Россией и Украиной в момент, когда войска Киева утратят наступательный потенциал.

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      Кристина Есикова
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