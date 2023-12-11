В СВР назвали рассматриваемых Западом преемников Зеленского

СВР: Запад рассматривает Залужного, Буданова и Кличко как преемников Зеленского

Запад рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) как преемников украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР), цитирует РИА Новости.

«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный», — заявили в ведомстве.

Согласно информации СВР, обсуждения замены президента Украины участились среди высокопоставленных официальных лиц ведущих государств Запада.

Кроме того, по данным службы, Зеленского хотят заменить из-за его несбывшихся обещаний и хамства. Ранее в ведомстве заявили, что Брюссель рассматривает сценарий прекращения огня между Россией и Украиной в момент, когда войска Киева утратят наступательный потенциал.