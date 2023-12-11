Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 11 декабря 2023Мир

СВР назвала рассматриваемый Брюсселем сценарий прекращения огня на Украине

СВР: в Брюсселе рассматривают прекращение огня в момент потери ВСУ потенциала

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют наступательный потенциал. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

Также в ведомстве отметили, что высокопоставленные официальные лица и лидеры стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского на посту президента Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США и Украина будут вынуждены пойти на переговоры с Москвой, назвав причиной возможности российского военно-промышленного комплекса. По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву, и Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

      Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости