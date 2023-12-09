Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 9 декабря 2023Мир

Возможности ВПК России назвали причиной для США и Украины пойти на переговоры

Офицер Дэвис заявил, что ВПК России заставит США и Украину пойти на переговоры
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США и Украина будут вынуждены пойти на переговоры с Москвой. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, назвав причиной возможности российского военно-промышленного комплекса.

«Российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше [вооружений]. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», — сказал отставной американской офицер.

По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву, и Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Ранее в декабре западное издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение Российской армии. На фоне не принесшего ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ внезапно оказалась под вопросом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы, пишет газета. Кроме того, расширяются внутриполитические разногласия, поскольку моральный дух украинцев ослабевает.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В результате ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в целом контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось полностью. Позже украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден публично фактически согласиться с ним.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен состав команды Путина на выборах-2024

      Машков назвал место собрания группы избирателей по выдвижению Путина

      Спикер парламента ДНР рассказал об обращении к Путину «в неуставной форме»

      Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

      Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      В ЕР заявили о создании группы для выдвижения Путина кандидатом в президенты

      Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело

      Медведев предложил сценарий для финала сериала «Слуга народа»

      В России у коррупционеров изъяли имущество на сотни миллиардов рублей

      Хозяин кафе избил посетителя битой и разбил его смартфон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости