Офицер Дэвис заявил, что ВПК России заставит США и Украину пойти на переговоры

США и Украина будут вынуждены пойти на переговоры с Москвой. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, назвав причиной возможности российского военно-промышленного комплекса.

«Российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше [вооружений]. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», — сказал отставной американской офицер.

По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву, и Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Ранее в декабре западное издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение Российской армии. На фоне не принесшего ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ внезапно оказалась под вопросом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы, пишет газета. Кроме того, расширяются внутриполитические разногласия, поскольку моральный дух украинцев ослабевает.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В результате ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в целом контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось полностью. Позже украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден публично фактически согласиться с ним.