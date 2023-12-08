На Западе заявили о переходе ВСУ к стратегической обороне

WSJ: ВСУ переходят к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение Российской армии. Об этом заявило западное издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Дорогостоящая, длившаяся несколько месяцев кампания, направленная на отбрасывание российских войск, завершилась незначительными изменениями на линии фронта», — отмечается в материале.

На фоне не принесшего ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ внезапно оказалась под вопросом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы, пишет издание. Кроме того, расширяются внутриполитические разногласия, поскольку моральный дух украинцев ослабевает.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что США разработали проигрышную боевую стратегию для Киева. По его словам, Вашингтон взял на себя инициативу в разработке такого военного плана, в реализации которого у него не было никакого опыта.

