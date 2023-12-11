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06:27, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Мужчина предложил жене встречаться с другими людьми и пожалел

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Мужчина с ником Green-Waterways-1482 рассказал на Reddit о том, что предложил жене свободные отношения, однако столкнулся с внезапным последствием этого решения и пожалел о нем. В комментариях многие раскритиковали автора.

По словам рассказчика, они с супругой женаты уже 19 лет. Мужчина отметил, что любит ее, однако из их брака ушла искра, в связи с чем он предложил жене встречаться с другими людьми. Поначалу женщину расстроила эта идея, однако в итоге она согласилась.

«Я сделал ошибку. Я узнал, что тот факт, что моя жена больше не привлекает меня так, как это было в начале нашего брака, не значит, что другие мужчины воспринимают ее так же. У моей жены так много мужчин и свиданий, что она не знает, что с ними со всеми делать», — пожаловался герой истории.

Автор публикации отметил, что он, в отличие от супруги, оказался не так популярен у противоположного пола. Кроме того, по словам мужчины, после того, как они с женой приняли это решение, он позвал на свидание коллегу, из-за чего его впоследствии уволили с работы.

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В итоге мужчина сказал супруге, что хочет вернуть моногамные отношения, однако она отказалась. «Тот факт, что она встречается с другими мужчинами, убивает меня», — признался рассказчик.

«Ты сам этого хотел. Ты буквально сам привел свою семью в такое положение. Это твоя вина. Ты кажешься невероятно эгоистичным человеком», «Ты принудил ее к открытым отношениям, а теперь грустишь из-за того, что у нее все в порядке на этом фронте, а у тебя нет. Ты заслуживаешь всего того, что сейчас с тобой происходит», — заявили в комментариях другие пользователи Reddit. Многие из них отметили, что история их рассмешила.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что задумалась о разводе из-за внезапной шутки мужа. По словам женщины, супруг сбрил часть волос на ее голове и назвал это розыгрышем.

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      Олег Давыдов
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