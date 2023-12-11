Петербуржец избил задевшего его машину 11-летнего школьника

В Санкт-Петербурге мужчина избил 11-летнего школьника, который задел его машину

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина избил у детской площадки 11-летнего школьника, который случайно задел его машину. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Ребенок вернулся домой побитым с прогулки. Он поведал матери о том, что на него напал незнакомый мужчина.

Школьник указал, что вместе с товарищем веселился на площадке, в какой-то момент они зацепили стоящий поблизости автомобиль и ногу хозяина транспорта.

Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в черной куртке и шапке в цвет.

После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили домой. В тот же день с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший о нападении на несовершеннолетнего сына.

Оперативники начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Березниках Пермского края мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora. Россиянина объявили в розыск.