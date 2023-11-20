Россиянин избил 11-летнего школьника в супермаркете и сбежал

В Березниках мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете и скрылся на Lada

В Березниках Пермского края мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ее сын после инцидента находится в больнице. О причинах нападения на несовершеннолетнего жительница Пермского края не рассказала.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся в российском регионе из средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина заступился за сына и избил ногами 12-летнего школьника.

До этого в Калуге учительница избила пеналом и тетрадями сидевшего в телефоне подростка. В свое оправдание женщина заявила, что в их образовательном учреждении запрещено использование гаджетов.