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12:51, 14 ноября 2023Россия

Российская учительница избила подростка пеналом и попала на видео

В Калуге учительница избила пеналом и тетрадями сидящего в телефоне подростка

В Калуге учительница в школе № 51 избила пеналом и тетрадями подростка, который сидел с телефоном на уроке. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как россиянка перемещается по классу и кричит на школьников. Затем педагог швыряет пенал и другие школьные принадлежности в мальчика, сидящего возле окна. Тот во время занятия просматривал что-то в телефоне.

В администрации школы «Подъему» заявили, что жалоб от учащихся после инцидента не поступало. В образовательной организации подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.

«У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей», — разъяснили в руководстве школы № 51.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике учительница избила ребенка во время урока. Выяснилось, что побои несовершеннолетнему нанесла заслуженный педагог. Предположительно, конфликт разгорелся на занятии по математике.

До этого в Туве учительница избила двух учащихся, которые плохо себя вели.

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      Анна Щербакова
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