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11:53, 12 октября 2023Россия

Избиение ребенка учительницей на уроке в российской школе попало на видео

В Кабардино-Балкарии учительница избила ребенка на уроке и попала на видео

В Кабардино-Балкарской Республике учительница избила ребенка во время урока и попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

В подписи к видео сообщается, что побои несовершеннолетнему нанесла заслуженная учительница. Предположительно, инцидент произошел на занятии по математике. Причины случившегося не уточняются.

На кадрах видно, как школьник пытается закрывать голову руками, а россиянка несколько раз бьет его по шее, хватает за руку и кричит. Автор публикации попросил контролирующие органы обратить внимание на произошедшее.

Ранее в похожий инцидент произошел в Туве. Педагог избила двух школьников, которые плохо себя вели. Инцидент также попал на видео.

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    Евгения Куликова
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