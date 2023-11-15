Россиянин заступился за сына и избил ногами 12-летнего школьника

В Бурятии будут судить мужчину, избившего 12-летнего школьника ради защиты сына

В Бурятии суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, избившего 12-летнего ребенка ради защиты сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 11 октября 2022 года на территории школы в Улан-Удэ фигурант заметил, что между школьниками произошел конфликт. Он решил заступиться за сына и напал на подростка, ударив его кулаками и ногой по голове.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калуге учительница избила пеналом и тетрадями сидящего в телефоне подростка.