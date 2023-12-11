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10:42, 11 декабря 2023Силовые структуры

Покрытый снегом россиянин устроил стрельбу во дворе дома

В Новосибирске мужчина в покрытой снегом одежде устроил стрельбу во дворе дома

Кадр: Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске мужчина в одежде, покрытой снегом, устроил стрельбу во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 blaс».

По данным канала, это случилось вечером 10 декабря около подъезда ЖК «Галактика». Стрелок подошел к дому, достал из кармана перчатки и пистолет, потом положил оружие обратно, а далее снова достал его вместе с ключами.

Потом мужчина сделал один выстрел и зашел в подъезд. Местные жители требуют наказать стрелка за его неадекватное поведение.

Ранее в Екатеринбурге конфликт между посетителями бара закончился дракой со стрельбой.

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      Варвара Митина
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