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16:18, 11 декабря 2023Россия

Путин разрешил поднять флаги на двух российских атомных подлодках

Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III». О состоявшейся в Северодвинске церемонии сообщает РИА Новости.

АПЛ «Красноярск» была заложена в 2014 году, она относится к четвертому поколению атомных подлодок. «Красноярск» стал второй подлодкой проекта «Ясень-М».

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» относится к проекту «Борей-А». Подлодка была заложена в 2015 году, назвать ее в честь предпоследнего российского императора предложил Путин.

Летом президент России сообщил, что до конца года состав Военно-морского флота пополнят три десятка кораблей. Россия постепенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, говорил тогда Путин.

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      Алан Босиков
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